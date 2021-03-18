Возобновление очного обучения в X-XI классах школ зависит от эпидемиологической ситуации в Азербайджане - министр

БАКУ /Trend/ - Возобновление очной формы обучения для учащихся X-XI классов школ в Азербайджане зависит от ситуации с пандемией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По его словам, после праздника Новруз будут проанализированы показатели по инфицированным коронавирусом в стране.

"Призываю не распространять дезинформацию. Планируйте свои дела на основании информации Оперативного штаба при Кабмине и других официальных источников", - добавил Амруллаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)