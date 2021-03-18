Возобновление очного обучения в X-XI классах школ зависит от эпидемиологической ситуации в Азербайджане - министр
БАКУ /Trend/ - Возобновление очной формы обучения для учащихся X-XI классов школ в Азербайджане зависит от ситуации с пандемией.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
По его словам, после праздника Новруз будут проанализированы показатели по инфицированным коронавирусом в стране.
"Призываю не распространять дезинформацию. Планируйте свои дела на основании информации Оперативного штаба при Кабмине и других официальных источников", - добавил Амруллаев.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
Возобновление очного обучения в X-XI классах школ зависит от эпидемиологической ситуации в Азербайджане - министр
ТЭС Бакинского завода по утилизации твердых бытовых отходов ежегодно обеспечивает электроэнергией 100 тыс. семей - министр
Соединенные Штаты Америки намерены рассмотреть новые возможности для экономического сотрудничества - Джо Байден
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО)
Турецкие специалисты оказали психологическую помощь более 1000 участникам Отечественной войны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
«АзИз» представил музыкальный праздничный релиз, посвященный памяти шехидов второй Карабахской войны (ВИДЕО)
Страны, "беспокоящиеся" за христианские памятники в Азербайджане, должны оглянуться на свою историю – НАНА
Заместитель главы МИД Узбекистана обсудил с послом Вьетнама практические аспекты развития сотрудничества
Решения Signify могут быть использованы в сетях мобильной связи на освобожденных территориях Азербайджана
Объединение проектов Signify в одну сеть позволит экономить в городах Азербайджана до 80% электроэнергии
Согласие Азербайджана на транзит российского газа в Армению - выдающийся геополитический шаг - Питер Тейс
Азербайджан проявил добрую волю, и не высказался против поставок российского газа в Армению – эксперт