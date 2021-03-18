Глава Научного совета TƏBİB рассказал о самых опасных носителях коронавируса

БАКУ /Trend/ - Для детей и подростков коронавирус не столь опасен: они переносят заболевание в легкой форме, и осложнений при этом не наблюдается.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Научного комитета Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), замдиректора НИИ профилактики заболеваний, профессор Акиф Гурбанов.

По его словам, дети и подростки переносят COVID-19 бессимптомно, но становятся носителями вируса и заражают любого, с кем контактируют.

"Поэтому от коронавируса в первую очередь следует защищать детей и подростков. У взрослых наблюдаются симптомы, и окружающие могут себя от них изолировать. А защититься от инфицирования от детей и подростков, которые переносят болезнь бессимптомно, крайне сложно", - отметил Гурбанов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)