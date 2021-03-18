Применяемая в Азербайджане вакцина защищает и от нового штамма коронавируса – ТƏBİB

БАКУ /Trend/ - Применяемая в Азербайджане вакцина против коронавируса Sinovac также защищает нас от мутировавшей формы вируса.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Ученого комитета Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), замдиректора НИИ Профилактики, профессор Акиф Гурбанов.

По его словам, некоторые люди все еще говорят о негативных эффектах вакцины.

«Якобы в составе вакцины есть вещества, которые действуют на человека негативно. Все эти утверждения просто абсурдны. Инактивированная вакцина после ввода в организм инициирует активизацию иммунной системы человека, в результате чего образуются антитела. Они защищают человека от активных вирусов», — уточнил Акиф Гурбанов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)