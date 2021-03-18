Фонд "YAŞAT" откроет счета на 5000 манатов для новорожденных детей еще двух шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд "YAŞAT" продолжает реализацию проекта, охватывающего детей шехидов, родившихся после Отечественной войны.

Как сообщает в четверг Trend, были профинансированы необходимые расходы новорожденных сыновей шехидов Интигама Аскерли и Тураба Гулиева, названных в честь своих отцов Интигамом и Турабом. В связи с этим, матерям новорожденных передано по 1000 манатов, а на имя каждого новорожденного ребенка в банке будет открыт депозитный счет на 5000 манатов. Средства будут перечислены за счет накопленных в Фонде пожертвований. К этой сумме регулярно будут начисляться проценты, и ребенок шехида сможет снять собранные средства по достижении 16-летнего возраста.

Отметим, что согласно договору, подписанному между банком и матерью, при необходимости мать сможет снять средства раньше, а также сможет обменять эту сумму на любую валюту.

Напомним, что для облегчения процесса подачи заявок в Фонд "YAŞAT" и обеспечения прозрачности путем представления регулярных отчетов запущен портал yashat.gov.az.

Для ознакомления с отчетностью Фонда следует перейти по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau.

Также функционирует колл-центр Фонда – "8110".

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)