В исправительном учреждении №16 Пенитенциарной службы Азербайджана освобождены 12 человек (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В исправительном учреждении №16 Пенитенциарной службы минюста Азербайджана началось исполнение распоряжения о помиловании, подписанного главой государства, сообщает в пятницу Trend.

В этом учреждении из 14 человек, которых коснулось распоряжение, на свободу отпущены 12 человек, двум уменьшен срок наказания.

Напомним, что распоряжение, подписанное Президентом Азербайджана 18 марта, охватило 625 осужденных.

В соответствии с распоряжением 475 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от неотбытой части наказания. Вдвое сокращены сроки неотбытой части наказания 98 лицам, приговоренным к лишению свободы.

Наказание трех человек, приговоренных к пожизненному заключению, заменено на 25 лет лишения свободы.

Также освобождены от наказания два человека, приговоренных к лишению свободы условно.

Кроме того, освобождены три человека, приговоренные к лишению свободы с отсрочкой вступления приговора в силу. Девять человек, которые были приговорены к наказанию в виде ограничения свободы, и 12 человек, приговоренные к исправительным работам, освобождены от неотбытой части наказания.

Освобождены от наказания 23 человека, приговоренные к штрафам.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)