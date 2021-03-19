От коронавируса должны вакцинироваться люди всех возрастов - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - ВОЗ не рекомендует вакцинировать детей и подростков до 18 лет, однако, как показывает практика, вакцину от коронавируса можно прививать и детям, сказал в пятницу Trend руководитель Рабочей группы по инфекционным болезням TƏBİB Васиф Алиев.

По его словам, вакцинация детей приветствуется, потому что для проведения упреждающих мер от вируса должны вакцинироваться все возрастные группы.

Алиев отметил, что до вакцинации не нужно проходить тестирование на коронавирус: "Но при желании можно его пройти. Кстати, наличие антител в организме после болезни - тоже не противопоказание для вакцинации".

(Текст: Кямаля Сеидова)