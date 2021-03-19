В двух исправительных учреждениях Азербайджана на свободу отпущены 50 человек

БАКУ /Trend/ - Распоряжение о помиловании исполнено в исправительном учреждении №17 Пенитенциарной службы минюста Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

В этом учреждении на свободу отпущены 11 осужденных, уменьшен срок наказания 2 человек.

Среди отпущенных на свободу трое иностранных граждан.

В исправительном учреждении №10 Пенитенциарной службы на свободу отпущены 39 человек.

Напомним, что распоряжение, подписанное Президентом Азербайджана 18 марта, охватило 625 осужденных

В соответствии с распоряжением 475 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от неотбытой части наказания. Вдвое сокращены сроки неотбытой части наказания 98 лицам, приговоренным к лишению свободы.