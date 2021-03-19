В Азербайджане от коронавируса вакцинировались более 474 тыс. человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 18 марта от коронавируса вакцинировались 18 996 человек.
Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
До настоящего времени вакцинацию по стране прошли 474 607 человек.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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