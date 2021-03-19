В Сумгайыте и Гяндже откроются Центры DOST

БАКУ /Trend/ - В Сумгайыте начались проектировочные работы по открытию Центров DOST.

Об этом сказал председатель правления Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению (DOST) при министерстве труда и социальной защиты населения Фарид Мамедов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, Центр DOST планируется открыть в Сумгайыте во второй половине 2022 года: "На 2022 год запланировано открытие Центра DOST и в Гяндже. Также в ближайшие год-два начнется работа по организации Центров DOST в Сабирабадском, Губинском, Бардинском и Масаллинском районах".

(Текст: Кямаля Сеидова)