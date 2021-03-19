БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены еще 879 случаев заражения коронавирусом, 334 человека вылечились, 11 - скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в стране были выявлены 244 303 случая заражения коронавирусной инфекцией. 232 228 человек вылечились, 3 325 - скончались, число активных больных составляет 8 750.

За прошедшие сутки в Азербайджане были проведены 9 776 тестов на выявление коронавируса. С начала пандемии проведены 2 756 457 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)