В Азербайджане выявлены еще 879 случаев заражения коронавирусом, 334 человека вылечились
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены еще 879 случаев заражения коронавирусом, 334 человека вылечились, 11 - скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
До сегодняшнего дня в стране были выявлены 244 303 случая заражения коронавирусной инфекцией. 232 228 человек вылечились, 3 325 - скончались, число активных больных составляет 8 750.
За прошедшие сутки в Азербайджане были проведены 9 776 тестов на выявление коронавируса. С начала пандемии проведены 2 756 457 тестов.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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