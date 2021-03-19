В Азербайджане до 29 марта приостановят работу общественного транспорта

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана приняло решение о регулировании движения общественного транспорта в дни праздника Новруз, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

В соответствии с решением, работа общественного транспорта на территории Азербайджана приостанавливается с 00:00 20 марта по 06:00 29 марта.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)