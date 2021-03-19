В Азербайджане в апреле-мае на выходные не будет работать общественный транспорт
БАКУ / Trend/ - В Азербайджане в апреле-мае на выходные не будет работать общественный транспорт, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Кабинет министров.
В апреле-мае ограничение движения общественного транспорта будет регулироваться следующим образом:
- с 00:00 часов 3 апреля по 06:00 часов 5 апреля;
- с 00:00 часов 10 апреля по 06:00 часов 12 апреля;
- с 00:00 часов 17 апреля по 06:00 часов 19 апреля;
- с 00:00 часов 24 апреля по 06:00 часов 26 апреля ;
- с 00:00 часов 1мая по 06:00 часов 3 мая;
- с 00:00 часов 8 мая по 06:00 часов 10 мая;
- с 00:00 часов 15 мая по 06:00 часов 17 мая;
- с 00:00 часов 22 мая по 06:00 часов 24 мая;
- с 00:00 часов 29 мая по 06:00 часов 31 мая.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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