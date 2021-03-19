Многие страны мира вводят ограничения в связи с пандемией - Шахмар Мовсумов

Общество 19 марта 2021 16:46 (UTC+04:00)
Многие страны мира вводят ограничения в связи с пандемией - Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - Многие страны мира вводят ограничения в связи с пандемией.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, ограничения способствуют замедлению скорости распространения инфекции и дают возможность странам повысить устойчивость системы здравоохранения.

Он отметил, что в Азербайджане в последнее время фиксируется рост показателей по коронавирусу, что было ожидаемо после ослабления ограничений.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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