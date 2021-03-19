Больше всего инфицированных коронавирусом в Азербайджане зафиксировано в Баку - TƏBİB
БАКУ /Trend/ - На долю Баку приходится 52,9 процента от общего числа инфицированных коронавирусом в Азербайджане.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала заведующая департаментом по профилактике и контролю заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.
По ее словам, далее по числу инфицированных лидируют Абшеронский район, Сумгайыт, низменные районы, Гянджа-Газахский регион.
Она также отметила, что женщины чаще заражаются коронавирусом, чем мужчины.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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