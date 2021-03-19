ВОЗ рекомендует усилить профилактические меры в связи с "британским" штаммом COVİD-19 - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует усилить профилактические меры в связи с "британским" штаммом коронавируса.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказала заведующая департаментом по профилактике и контролю заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

По ее словам, граждане должны более ответственно соблюдать общепринятые меры предосторожности.

Она также сообщила, что применяемая в Азербайджане вакцина эффективна против разных штаммов коронавируса.

"Это дает основание ускорить процесс вакцинации. Мутация вируса - нормальный, естественный процесс. "Британский", в отличие от других штаммов, более агрессивен и заразен. Поэтому он стремительно распространяется по всему миру. В странах, где он выявлен, принимаются превентивные меры", - добавила Гараева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)