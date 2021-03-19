Проводить свадьбы и дни рождения в Азербайджане запрещено — помощник Президента
БАКУ / Trend/ - Свадьбы и дни рождения в Азербайджане проводить запрещено.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов, сообщает в пятницу Trend.
Помощник Президента отметил, что с сегодняшним показателем числа заражений массовые мероприятия разрешать нельзя: «Проводить дни рождения запрещено и сейчас. Если кто-то это делает, то он нарушает правила».
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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