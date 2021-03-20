БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены еще 1187 случаев заражения коронавирусом, 306 человек вылечились, 14 - скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в стране были выявлены 245 490 случая заражения коронавирусной инфекцией. 232 534 человек вылечились, 3 339 - скончались, число активных больных составляет 9 617.

За прошедшие сутки в Азербайджане были проведены 11 692 теста на выявление коронавируса. С начала пандемии проведены 2 768 149 тестов.