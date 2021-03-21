БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены еще 814 случаев заражения коронавирусом, 342 человека вылечились, 12 - скончались, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в стране были выявлены 246 304 случая заражения коронавирусной инфекцией. 232 876 человек вылечились, 3 351 - скончался, число активных больных составляет 10 077.

За прошедшие сутки в Азербайджане были проведены 8 386 тестов на выявление коронавируса. С начала пандемии проведены 2 776 535 тестов.