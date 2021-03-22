Вакцинация от коронавируса может облегчить течение этой болезни в случае заражения - директор азербайджанского НИИ
БАКУ /Trend/ - Если человек, привившийся от коронавируса, заразится им, болезнь может протекать в легкой форме.
Об этом сказал Trend директор Научно-исследовательского института медицинской профилактики, профессор Адиль Аллахвердиев.
По его словам, после вакцинации необходимо продолжать носить медицинскую маску.
"Уже существуют данные о том, что в случае заражения коронавирусом вероятность госпитализации вакцинированных равна нулю. Об этом свидетельствуют также исследования, проведенные в связи с этим в Турции. Вакцинация не означает, что вы не заразитесь. Однако в случае заражения болезнь может протекать в более легкой форме", - сказал директор НИИ.
(Автор: Ильхама Исабалаева)
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Вакцинация от коронавируса может облегчить течение этой болезни в случае заражения - директор азербайджанского НИИ
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