В Азербайджане началась регистрация для вакцинации от коронавируса лиц старше 40 лет
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началась регистрация для вакцинации от коронавируса лиц старше 40 лет.
Как сообщает в понедельник Trend, процесс вакцинации, начавшийся 18 января в соответствии со "Стратегией вакцинации против COVID-19 на 2021-2022 годы в Азербайджанской Республике", поэтапно продолжается. Согласно стратегии, на очередном этапе, то есть с первого апреля, начнется вакцинация лиц в возрасте 40 и старше лет.
Граждане могут пройти в соответствующем порядке регистрацию для вакцинации посредством сайта https://randevu.its.gov.az/.
(Автор: Джейхун Байрамов. Текст: Турал Гараджаев)
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