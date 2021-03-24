За прошедшие сутки в Азербайджане вакцинировано почти 23 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 23 марта от коронавирусной инфекции COVID-19 было вакцинировано 22 966 человек.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, в целом за все время против коронавирусной инфекции в стране были привиты 494 403 человека.

«Вакцинация успешно продолжается во всех регионах Азербайджана», — добавили в Оперштабе.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)