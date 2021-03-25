В Азербайджане от COVID-19 вакцинировались более полумиллиона человек
БАКУ / Trend/ - В Азербайджане 24 марта от коронавирусной инфекции (COVID-19) были вакцинированы 20 650 человек, сообщает в четверг Trend.
В целом на сегодня от коронавируса в стране вакцинированы 502 174 человека.
Напомним, что вакцинация в Азербайджане началась 18 января.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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