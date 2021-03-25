Фонд "YAŞAT" откроет счет на 5000 манатов для ребенка еще одного шехида (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд "YAŞAT" продолжает реализацию проектов для детей шехидов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Фонд.

Фонд оплатил необходимые расходы, связанные с новорожденной дочерью шехида Надира Надирли - Надией.

В связи с этим матери ребенка переданы 1000 манатов, а на имя ребенка в банке будет открыт депозитный счет на 5000 манатов. Средства перечисляются за счет пожертвований, накопленных в Фонде. На эту сумму будут начисляться проценты, и снять средства со счета можно будет по достижении дочерью шехида 16-летнего возраста.

Отметим, что согласно договору, подписанному между банком и матерью девочки, при необходимости мать сможет снять средства со счета раньше, а также конвертировать их.

Напомним, что для облегчения процесса подачи заявок в Фонд "YAŞAT" и обеспечения прозрачности путем представления регулярных отчетов запущен портал yashat.gov.az.

Для ознакомления с отчетностью Фонда следует перейти по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau.

Также функционирует колл-центр Фонда – "8110".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)