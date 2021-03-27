В Азербайджане выявлены еще 1690 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 713 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено еще 1 690 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), вылечились 713 человек, 19 - скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 254 370 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 235 606 человек вылечились, 3 464 - скончались, число активных больных составляет 15 300.

За последние сутки в стране проведено 9 670 тестов на COVID-19, за все время пандемии – 2 826 454.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)