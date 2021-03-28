Состоялось открытие нового административного здания Гянджинского городского управления СГБ (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Накануне 102-й годовщины создания органов безопасности Азербайджанa и профессионального праздника состоялось торжественное открытие нового административного здания Гянджинского городского управления Службы государственной безопасности (СГБ) республики, передает Trend со ссылкой на СГБ.
В мероприятии приняли участие начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев, члены коллегии Службы государственной безопасности, сотрудники управления и глава исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов, руководители правоохранительных органов.
В начале церемонии участники возложили цветы к установленному на главной площади Гянджи памятнику общенационального лидера Гейдара Алиева и почтили его память.
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Состоялось открытие нового административного здания Гянджинского городского управления СГБ (ФОТО/ВИДЕО)
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