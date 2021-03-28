В Азербайджане выявлен еще 1 831 случай заражения коронавирусом, выздоровели 545 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен еще 1 831 случай заражения коронавирусом (COVID-19), вылечились 545 человек, 27 - скончались, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 256 201 случай заражения коронавирусной инфекцией, 236 151 человек вылечились, 3 491 - скончались, число активных больных составляет 15 300.

За последние сутки в стране проведено 10 590 тестов на COVID-19, за все время пандемии – 2 837 044.