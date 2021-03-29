Запоры: Маленькие трагедии больших проблем

Общество 29 марта 2021 11:03 (UTC+04:00)
Запоры: Маленькие трагедии больших проблем

Древние эскулапы считали, что человека, у которого плохо работает кишечник, нельзя назвать здоровым. «Крепкое здоровье предполагает совершенную разгрузку», –утверждал великий Гиппократ. Хронический запор – это не просто неприятное явление, но и причина многих опасных заболеваний.

Что такое запор?

Запор – это сбой в функционировании кишечника, при котором дефекация наступает с интервалом в несколько суток или происходит с большим трудом и сопровождается болезненными ощущениями. В норме стул должен быть ежедневно, по утрам в промежутке от 6 до 12 часов. Почему же именно в это время? Во-первых, порция стула формируется за время ночного сна, так как толстая кишка работает всю ночь. Во-вторых, утром возникают 3 мощных рефлекса (позыва): ортостатический — на вертикальное положение, когда мы встаем с кровати; сигморектальный – на опущение кишечника и гастроректальный — на прием пищи. Поэтому надо постараться не подавлять позывы из-за утренней спешки. Тем не менее, наличие 2-3 актов дефекации в сутки также считается нормальным, как и отсутствие стула в течение 2 суток. Отклонения могут иметь индивидуальный характер.

Каковы самые распространенные причины развития запора?

С одной стороны, на появление запоров влияют скоростной темп жизни, сидячий образ жизни, нервное напряжение, психические стрессы, постоянное умственное или физическое переутомление. С другой стороны, достаточно часто это страдание развивается по вине самого пациента: уменьшение в пищевом рационе овощей и фруктов, преимущественное питание различными бутербродами, гамбургерами и хот-догами, особенно на скорую руку, «на бегу», недостаточное употребление жидкости, отсутствие адекватных физических нагрузок и т. д. Запоры могут быть следствием некоторых заболеваний со стороны эндокринной и пищеварительной системы. Возможны и гормонально обусловленные нарушения функции кишечника, связанные с беременностью и пожилым возрастом, «запор путешественников», связанный со сменой характера питания и воды. Также запор может быть вызван приемом некоторых лекарственных препаратов (некоторые анальгетики, антидепрессанты, препараты железа и т.д.), которые подавляют перистальтику кишечника, вынужденный постельный режим у пациентов с сопутствующими заболеваниями.

Чем опасен хронический запор?

Печальными следствиями хронических запоров могут стать нездоровый цвет лица, жирная кожа, прыщи, неприятный запах изо рта, отрыжка, метеоризм (газы), ожирение и т.д. Но это лишь верхушка айсберга, поскольку в организме происходят куда более неприятные процессы. Зашлаковываются все системы, кровь, лимфа, страдает печень, сердце, легкие, почки, вынужденные работать с гораздо большей нагрузкой, пытаясь хоть как-то освободить организм от токсичных отходов.

Рекомендации для людей, страдающих запорами

Прежде всего необходимо увеличить количество пищевой клетчатки в рационе (пшеничные отруби или фрукты), количество потребления жидкости до >3 л/сут. и избегать длительное голодание. Частый прием пищи в небольших количествах с интервалами между приемами предотвращает запор. Важно и изменение образа жизни - следует рекомендовать систематическую физическую активность и регулярные попытки спокойной дефекации. Если изменения диеты и образа жизни не помогают, прибегают к различным слабительным средствам. Однако следует учитывать, что некоторые слабительные не рекомендуют принимать длительное время, так как могут вызывать привыкание, требующее повышения дозы, а в дальнейшем может привезти к синдрому «ленивого кишечника». Поэтому необходимо принимать средства с натуральным составом, которые одновременно нормализуют транзит кишечного содержимого, устраняют спазм и болевой синдром, не вызывают привыкания, а самое главное улучшают качество жизни.

Часть людей следуя указанным рекомендациям с жалобами на запор излечивается. Однако продолжительный запор может быть предвестником серьезного заболевания. Если проблема запора сохраняется даже при неукоснительном соблюдении вышеперечисленных рекомендаций, обязательно обратитесь к врачу!

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Запоры: Маленькие трагедии больших проблем - Gallery Image
Запоры: Маленькие трагедии больших проблем - Gallery Image
Запоры: Маленькие трагедии больших проблем - Gallery Thumbnail
Запоры: Маленькие трагедии больших проблем - Gallery Thumbnail
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