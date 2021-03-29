Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

На Абшеронском полуострове ночью - 5-8, днем - 12-14 градусов тепла, в Баку ночью - 6-8, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 773 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 55-60%.

Днем на некоторых горных территориях страны ожидаются осадки, местами туман, ветер восточный.

Ночью - 4-7, днем - 11-16 градусов тепла, в горах ночью - 2-7 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)