Как соблюдаются правила в Баку, когда число заражений COVID-19 достигает 2000? (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - С начала пандемии CODID-19 постоянно ведется пропаганда соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, в том числе ношения защитной маски, как одного из основных условий для эффективной борьбы с вирусом. Однако многие граждане все еще не хотят соблюдать правила или же делают это неправильно.

Большинство людей прикрывают маской только рот, тогда как она обязательно должна закрывать и нос тоже.

Фотограф Trend показал в фотографиях, как соблюдаются в Баку правила для предохранения от коронавирусной инфекции.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Надир Насиров)