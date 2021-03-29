Неравномерное распределение вакцин - это экономическое и эпидемиологическое саморазрушение – ВОЗ

БАКУ /Trend/ - Разрыв между богатыми и бедными странами в численности вакцинированных от COVID-19 в рамках глобальной инициативы COVAX растет с каждым днем.

Как сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Неравномерное распределение вакцин - это не только моральный позор, но и экономическое и эпидемиологическое саморазрушение. Пока вирус распространяется, люди будут продолжать умирать. Сферы торговли и путешествий будут по-прежнему нестабильными, а восстановление экономики задержится еще больше», - сказал Гебрейесус во время онлайн-конференции по вопросам глобальной иммунизации, организованной Объединенными Арабскими Эмиратами.

Глава ВОЗ призвал страны мира начать вакцинацию от коронавирусной инфекции в первые 100 дней 2021 года.