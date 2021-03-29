В Иране за последние сутки выявлено свыше 9 тыс. случаев инфицирования коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки от COVID-19 скончался 81 человек. В результате число умерших от коронавирусной инфекции в этой стране возросло до 62 478 человек.

Об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в понедельник Trend.

Она отметила, что в Иране за последние сутки выявлено 9 310 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число инфицированных в стране достигло 1 864 984 человек. Состояние 3 940 больных оценивается как тяжелое.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)