Более 50% работников сферы общего образования в Азербайджане вакцинированы от COVID-19

БАКУ /Trend/ - С начала марта 2021 года в Азербайджане стартовала вакцинация от COVID-19 учителей и технического персонала общеобразовательных заведений старше 50 лет. На сегодняшний день вакцину уже получили более половины работников образовательной сферы.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве образования, для эффективной организации учебного процесса необходимо участие учителей, а также технического персонала учебных заведений в процессе вакцинации.

"Министерство вновь рекомендует работникам сферы образования соблюдать санитарно-гигиенические правила, использовать медмаски и соблюдать социальную дистанцию", - добавили в ведомстве.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)