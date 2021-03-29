БАКУ /Trend/ - За период с 1 февраля по 29 марта в Азербайджане на дистанционное обучение перешли 1,6% общеобразовательных школ, в большинстве из них очное обучение возобновлено, сообщили в понедельник в Министерстве образования в ответ на запрос Trend.

В ведомстве отметили, что в случае выявления случаев инфицирования среди учителей, учащихся и технического персонала Минобразования при согласовании с Министерством здравоохранения принимает решение о переходе на дистанционное обучение.

С 1 февраля в общеобразовательных заведениях страны продолжается традиционная форма обучения с соблюдением правил карантинного режима.

Отметим, что с 29 марта также продолжается трансляция программы «Время урока» и обучение в онлайн-форме посредством платформы «Виртуальная школа».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)