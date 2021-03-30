Даже после вакцинации от коронавируса нельзя заходить в закрытые помещения без маски - специалист
БАКУ /Trend/ - После вакцинации от коронавируса необходимо продолжать соблюдать меры защиты от заражения.
Об этом сказала Trend во вторник доктор философии по медицине Язгуль Абдиева.
"Не заходите в закрытое помещение без маски, думая, что после вакцинации вы не заразитесь. Вакцинация не означает, что человек не заболеет, она поможет избежать тяжелого течения болезни", - сказала Абдиева.
Эксперт также отметила большую важность ранней диагностики заболевания.
"Позднее обращение к врачу, когда заразившийся коронавирусом считал, что он "просто немного простудился", ослабление иммунной системы резервными антибиотиками и так далее - все это вызывает тяжелое течение болезни. Однако ранняя диагностика означает быстрое выздоровление, - сказала Абдиева.
(Автор: Ильхама Исабалаева)