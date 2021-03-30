Карантин в Азербайджане может быть ужесточен в случае ухудшения эпидемиологической ситуации – профессор

БАКУ /Trend/ - Карантинный режим, введенный в Азербайджане из-за пандемии коронавируса, может быть ужесточен в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Об этом заявил профессор Азербайджанского медицинского университета Адиль Гейбулла, сообщает во вторник Trend.

По его словам, это делается для того, чтобы уменьшить количество социальных контактов между людьми.

«Коронавирус мутирует. Новых мутаций уже больше 200. Фиксируются случаи повторного заражения, в том числе среди вакцинированных. Уровень инфицирования растет. Поэтому карантин - единственная мера для предотвращения подобных случаев», - сказал Гейбулла.

По мнению профессора, карантин может быть ужесточен путем введения системы получения SMS-разрешений на выход из дома или других различных ограничений.

«Чтобы был результат, жесткий карантин должен длиться от 20 до 30 дней», - сказал Гейбулла.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)