Вакцинация - единственный способ одержать победу над COVID-19 - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Вакцинация является единственным способом одержать победу над коронавирусом. Проявить активность в этом вопросе и своевременно вакцинироваться должны все граждане.

Об этом сказала во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

По ее мнению, чем активнее население будет участвовать в вакцинации, тем быстрее можно будет одержать победу над COVID-19.

«Общеизвестно, что для этого необходимо вакцинировать примерно 60-70 процентов населения. После этого коронавирус не будет нас так беспокоить», - сказала Гасанова.

Депутат напомнила, что, в частности, в Израиле после проведенной вакцинации сократилось число случаев инфицирования коронавирусом.

«Примерно 60 процентов граждан Израиля уже получили вторую дозу вакцины, что дало очень хорошие результаты. Накануне из 11 482 человек в этой стране, сдавших тесты, коронавирус был выявлен только у 128. И это при том, что в январе в Израиле насчитывалось более 10 тысяч инфицированных. Таким образом, вакцинация дает положительные результаты», - сказала Гасанова.

Она также с сожалением отметила, что все еще есть те, кто распространяет негативные слухи о вакцине. Поэтому некоторые граждане не проявляют интерес к вакцинации.

«Но распространяемые домыслы не имеют под собой никаких оснований, вакцинация дает положительные результаты. Благодаря вакцине Израиль скоро избавится от этого вируса, и мы должны это учитывать», - сказала Гасанова.

Депутат напомнила, что Азербайджан - одна из первых стран мира, где стартовала вакцинация.

«Не следует забывать о том, что не все страны могут получить вакцину. Главное для Азербайджанского государства - это здоровье граждан. Они должны ценить эту возможность и активно участвовать в вакцинации. Без вакцин человечество страдало бы тяжелыми заболеваниями. Поэтому одержать победу над коронавирусом можно только путем вакцинации», - сказала она.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)