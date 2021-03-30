От COVID-19 уже вакцинированы около 4 тыс. человек - бакинская поликлиника №2
БАКУ /Trend/ - До настоящего времени в поликлинике №2 Сабаильского района Баку вакцинацию от коронавируса прошли около 4 тысяч человек, из которых около 500 человек получили вторую дозу вакцины.
Об этом сообщил во вторник Trend заместитель главврача поликлиники Шахин Гулиев.
По его словам, несколько дней назад началась вакцинация лиц старше 40 лет, и уже вакцинированы 169 человек из этой возрастной группы.
Гулиев отметил, что никаких побочных явлений у вакцинированных не наблюдалось.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)
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