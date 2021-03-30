Возбуждено уголовное дело против руководства Алтыагаджского национального парка

БАКУ /Trend/ - В Алтыагаджском национальном парке выявлены факты массовой вырубки деревьев.

Как сообщает во вторник Trend, в Хызынское РОП поступила информация о незаконной вырубке деревьев в Алтыагаджском национальном парке. В результате проведенного расследования данный факт подтвердился.

В связи с этим в Хызынском РОП возбуждено уголовное дело по статье 259.2.4. (незаконная вырубка деревьев с причинением ущерба в крупном размере) УК Азербайджана.

В ходе следствия по уголовному делу были выявлены факты коррупции, допущенные директором национального парка Эльбрусом Алиевым и его заместителем Адалетом Алекперовым, которые нашли свое подтверждение.

Уголовное дело в ближайшее время будет передано в Хызынскую районную прокуратуру.

(Текст: Турал Гараджаев)