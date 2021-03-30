В Азербайджане многие больные с коронавирусом получают неправильное лечение на дому - врач-инфекционист

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане многие больные с коронавирусом получают неправильное лечение на дому.

Об этом сказала во вторник Trend врач-инфекционист Вюсаля Нурсой.

По ее словам, инфицированные COVID-19 умирают в основном потому, что поздно обращаются к врачу.

Она отметила, что уровень смертности от коронавируса в целом не изменился.

"Сегодня от COVID-19 выздоравливает больше людей, но смертность от этого заболевания осталась на прежнем уровне. Какое-то время люди не верили в коронавирус и не соблюдали правила. Было много пациентов, которые получали на дому неправильное лечение. Их число по-прежнему велико. Мы до сих пор наблюдаем больных, тяжело переносящих коронавирус", - сказала Нурсой.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)