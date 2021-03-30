Иран построит искусственный остров на Каспии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Иране выдана лицензия на создание первого искусственного острова на Каспии. Он появится в районе Ноушехр северной провинции Мазандаран.

Об этом сказал глава муниципалитета района Ноушехр Али Амани, сообщает во вторник Trend.

По его словам, разработка дизайна искусственного острова и предварительные исследования поручены компании Pars Sazeh.

Глава муниципалитета отметил, что начало строительных работ и процесс привлечения инвесторов запланированы на период с 21 марта 2021-го по 20 марта 2022 года.

Искусственный остров площадью 18 га будет расположен в одном километре от берега. На нем предусмотрено строительство 5-звездочного отеля, ресторана, луна-парка, спортивно-развлекательного центра, конференц-зала и других объектов.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)