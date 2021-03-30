Завтра в Баку будет до 15 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 31 марта ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 12-16, в Баку ночью - 5-7, днем - 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 771 миллиметр ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

Ночью и вечером в ряде горных районов страны возможны осадки, выпадет град. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем - 12-17 градусов тепла, в горах ночью от -3 до +2, днем - 5-10 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)