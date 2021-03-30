Глава Евросовета призвал обеспечить равноправный доступ к вакцинам от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Необходимо обеспечить всеобщий и равноправный доступ к вакцинам, лекарственным препаратам и тестам на COVID-19, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Евросоовета.

Он сделал это заявление на совместной пресс-конференции с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Гебрейесусом.

«Сегодня мы призываем к заключению международного договора о пандемиях», - сказал Мишель.

По его словам, этот документ будет основан на уставе ВОЗ.

«Таким образом будет поддерживаться принцип «здоровье для всех». Наша главная цель - способствовать посредством этого договора всестороннему подходу к более эффективному прогнозированию, предотвращению и реагированию на пандемии», - сказал глава Евросовета.

Он также подтвердил важность подхода «Единое здоровье», который объединяет здоровье людей, животных и всей нашей планеты.

«И для того, чтобы этот глобальный подход работал, нам нужно больше прозрачности, подотчетности и совместной ответственности в международной системе. Иммунизация - это глобальное общественное благо. Поэтому нам необходимо как можно быстрее разрабатывать, производить и применять вакцины. Мы также должны обеспечить всеобщий и равноправный доступ к вакцинам, лекарственным препаратам и тестам», - сказал Мишель.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Константин Шапиро)