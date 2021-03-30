В Баку к открытию готовится Парк военных трофеев (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ / Trend/ - В парке военных трофеев, который создается в Хатаинском районе Баку, проводятся последние работы, и в ближайшее время планируется его открытие, сообщает во вторник Trend.
На входе в парк уже установлены турникеты и информационные табло, а на территории созданы информцентр, магазин по продаже сувениров и пр.
В парке военных трофеев, привезенных в Баку после победы азербайджанской армии в 44-х дневной Отечественной войны, вырыты искусственные окопы, установлены макеты армянских солдат. На одном из трофейных танков также нарисован образ армянского военнослужащего.
(Автор: Джейхун Алекперов, Текст: Кямаля Сеидова. Фотограф: Заур Мустафаев, Видео: Сеймур Исмайлов.)
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