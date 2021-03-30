Ввезенная из Ирана в Азербайджан корица оказалась непригодной для употребления

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана продолжает осуществлять контроль за импортом в страну продуктов питания.

Как сообщили во вторник Trend в агентстве, сотрудники АПБ осмотрели груз корицы весом 495 тонн, ввезенной в Азербайджан из Ирана ООО Fruit-A.

В ходе проверки были взяты образцы и переданы в соответствующую лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности. В результате проверок было установлено, что продукция непригодна для употребления.

В связи с этим приняты меры, предусмотренные законодательством.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)