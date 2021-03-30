Назван состав сборной Азербайджана на чемпионате Европы в Сочи
БАКУ /Trend/ - Назван состав сборной Азербайджана на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Сочи, сообщает Trend со ссылкой на сайт EuropeanGymnastics.
В соревнованиях, которые пройдут с 29 апреля по 2 мая 2021 года, примут участие спортсмены из 23 стран мира.
Азербайджан на чемпионате представят: Ниджат Мирзоев, Гусейн Аббасов, Магсуд Магсудов, Селджан Магсудова, Гусеин Асадуллаев, Билал Гурбанов, Адиль Гаджизаде, Тофиг Алиев, Михаил Малкин.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)
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