Азербайджанский врач-инфекционист назвала критерий оценки успешности вакцинации от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Об успешности процесса вакцинации от коронавируса можно будет говорить после того, как около 70 процентов населения получат вторую дозу вакцины, сказала в среду Trend врач-инфекционист Вюсаля Нурсой.

По ее словам, крайне важно, чтобы граждане приняли активное участие в вакцинации.

"В вакцинации особенно нуждаются лица, входящие в группу риска. Чем активнее население будет участвовать в этом процессе, тем быстрее мы одержим борьбу над коронавирусом. Некоторые не вакцинируются, ссылаясь на имеющиеся у них болезни. Но граждане с хроническими заболеваниями входят в группу риска, и если они заразятся COVİD-19, то тяжелее перенесут болезнь. Поэтому им важно получить вакцину", - сказала Нурсой.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)