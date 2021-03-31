В Баку вырос уровень заражаемости коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Наибольшая доля заражений коронавирусом в Азербайджане приходится на Баку - 53,7%, сообщает в среду Trend со ссылкой на koronavirus.info

По данным на 19 марта этот показатель составлял 52,9%.

Число случаев заражения коронавирусом в Абшеронском районе составляет 12,4 %, в низменных районах страны - 12,4%, Гянджа-Газахском регионе - 7,8%, Шеки-Загатальском регионе - 3,5%, Губа-Хачмазском регионе - 2,9%, Лянкяране - 2,7%, Горном Ширване - 2,4%, Верхнем Карабахе - 1,4%.

В Нахчыване данный показатель составляет 0,04%.

(Текст: Кямаля Сеидова)