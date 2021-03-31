В Азербайджане увеличился средний размер ежемесячной пенсии

БАКУ /Trend/ - По состоянию на первое января 2021 года на учете в Государственном фонде социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана находились 1228,8 тыс. человек.

Как сообщает в среду Trend, 58,3 процента из них получают пенсии по возрасту, 30,4 процента - по инвалидности и 11,3 процента - в связи с потерей главы семьи. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер ежемесячной пенсии увеличился на 14,7 процента и составил 302,2 маната, что составляет 42,7 процента от среднемесячной заработной платы.

В целях обеспечения социальной защиты населения разным категориям граждан также предоставляются ежемесячные социальные пособия. На первое января 2021 года 100,2 тысячи человек получают пособия по возрасту (82,4 тыс. - на первое января 2020 года), 182,5 тыс. человек - по инвалидности (180,5 тыс.), 49,2 тыс. человек - в связи с потерей главы семьи (47 тыс.), 52,7 тыс. детей до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, 27,2 тысячи человек - другие виды пособий.

Помимо этого, ежемесячные пособия выплачиваются 244 опекунам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также это пособия на 12,8 тыс. детей из 7,8 тыс. семей из категории семей шехидов, инвалидов войны или ставших инвалидами в ходе событий 20 Января 1990 года, инвалидов I и II групп Чернобыльской аварии, а также участников устранения последствий этой аварии и военнослужащих. Кроме того, 1852 малообеспеченным семьям с 1855 детьми в возрасте до одного года и 2500 женщинам, имеющим более пяти детей, были предоставлены социальные пособия на 8 900 детей, а также выплачена компенсация 369 лицам, пострадавшим в результате производственных травм или профессиональных заболеваний.

В течение 2020 года министерство труда и социальной защиты населения предоставило единовременные пособия 75 996 семьям в связи с рождением 77 644 детей, на лечение 3991 человека, пострадавшего от радиационных аварий, а также 5 508 человек получили единовременное пособие при освобождении из мест лишения свободы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)