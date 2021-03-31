В Баку временно изменится схема движения некоторых экспресс-автобусов

БАКУ /Trend/ - В связи с ремонтно-восстановительными работами первого апреля в Баку будет временно ограничено движение транспорта на участке от пересечения улиц Худу Мамедова и Вунгтау до улицы Ильгара Зульфугарова, сообщает в среду Trend. со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

В связи с этим внесены временные изменения в схемы движения экспресс-автобусов M1, M2, M6 и автобуса №104.

Экспресс-автобусы M1, M2, M6 будут следовать в направлении станции метро «Ази Асланов» по Украинскому кругу - улице Мухаммеда Хади, поворачивая обратно, и далее - по обычному маршруту;

автобус №104 будет двигаться в направлении станции метро «Ази Асланов» по проспекту Гянджа - улице Вунгтау - Украинскому кругу - улице Мухаммеда Хади и обратно, а далее - по обычному маршруту.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)