В Азербайджане от коронавируса вакцинированы почти 548 тыс. человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 30 марта были вакцинированы от коронавируса 26 573 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
В целом же до настоящего времени вакцинированы 547 541 человек.
Напомним, что процесс вакцинации от коронавируса в Азербайджане начался 18 января.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
Не сливаться с толпой – новая коллекция Руфата Исмаила, или Модные рекомендации о том, как быть яркой (ФОТО)
Лента новостей
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Зверства, совершенные в марте 1918 года, являются кровавым преступлением против всего человечества и человечности (ФОТО)
От мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищены более 3,6 млн кв. м освобожденных территорий Азербайджана