В Азербайджане от коронавируса вакцинированы почти 548 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 30 марта были вакцинированы от коронавируса 26 573 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

В целом же до настоящего времени вакцинированы 547 541 человек.

Напомним, что процесс вакцинации от коронавируса в Азербайджане начался 18 января.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)